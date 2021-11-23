В Болгарии 24 ноября объявлено днём траура по погибшим в ДТП с автобусом из Северной Македонии и в результате пожара в доме престарелых в селе Рояк.

Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Болгарии.

Отмечается, что принято соответствующее постановление.

Правительство выразило соболезнования родным и близким погибших. В день траура на всех госучреждениях страны будут приспущены флаги.

Ранее президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что в стране пройдут дни траура в связи с аварией автобуса с македонскими номерами в Болгарии, в результате которой погибли 46 человек.

Как сообщило Fakti.bg, девять человек погибли в результате пожара в доме престарелых в болгарском селе Рояк.