В Болгарии 24 ноября объявлено днём траура

Короткая ссылка
В Болгарии 24 ноября объявлено днём траура по погибшим в ДТП с автобусом из Северной Македонии и в результате пожара в доме престарелых в селе Рояк.
В Болгарии 24 ноября объявлено днём траура
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Болгарии.

Отмечается, что принято соответствующее постановление.

Правительство выразило соболезнования родным и близким погибших. В день траура на всех госучреждениях страны будут приспущены флаги. 

Ранее президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил, что в стране пройдут дни траура в связи с аварией автобуса с македонскими номерами в Болгарии, в результате которой погибли 46 человек.

Как сообщило Fakti.bg, девять человек погибли в результате пожара в доме престарелых в болгарском селе Рояк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить