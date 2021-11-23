В МИД России назвали дезинформацией сообщения о давлении на адвокатов семей жертв MH17
- AP
«28 октября нидерландский портал RTL Nieuws опубликовал очередной пример классической дезинформации. В нём утверждается, что сотрудники российских спецслужб оказывают психологическое давление на адвокатов родственников погибших пассажиров малайзийского Boeing», — говорится в сообщении.
По мнению российского МИД, нидерландские СМИ опускаются до уровня жёлтых изданий.
Ранее стало известно, что вопрос об исках родственников жертв крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году будет рассматриваться судом в Нидерландах в декабре.