В МИД России назвали дезинформацией сообщения о давлении на адвокатов семей жертв MH17

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Публикации в прессе Нидерландов о том, что российские спецслужбы оказывают психологическое давление на адвокатов семей погибших пассажиров MH17, являются дезинформацией, заявили в МИД России.
В МИД России назвали дезинформацией сообщения о давлении на адвокатов семей жертв MH17
  • AP

«28 октября нидерландский портал RTL Nieuws опубликовал очередной пример классической дезинформации. В нём утверждается, что сотрудники российских спецслужб оказывают психологическое давление на адвокатов родственников погибших пассажиров малайзийского Boeing», — говорится в сообщении.

По мнению российского МИД, нидерландские СМИ опускаются до уровня жёлтых изданий.

Ранее стало известно, что вопрос об исках родственников жертв крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году будет рассматриваться судом в Нидерландах в декабре.

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