Путин провёл встречу с главой Палестины

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Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Палестины Махмудом Аббасом.
Путин провёл встречу с главой Палестины
  • AP

«Мы, безусловно, должны регулярно встречаться, поддерживать наши отношения», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече с Аббасом в Сочи.

По его словам, сторонам важно обмениваться информацией по обстановке на Ближнем Востоке в целом и на палестинском треке в частности.

Также российский лидер заявил о необходимости восстановить работу межправкомиссии России и Палестины, приостановленную из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что переговоры президента России с лидером Государства Палестина состоятся 23 ноября в Сочи.

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