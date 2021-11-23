Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Он заявил, что «движение в пользу того... чтобы, не дожидаясь завершения всех бюрократических... легалистских процедур, поддерживать... взаимное признание не вакцин, а сертификатов о вакцинировании, — это работает».

«Вот Венгрия приняла такое решение, на подходе у нас целый ряд государств», — цитирует РИА Новости министра.

Ранее сообщалось, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко провёл переговоры с делегацией из Израиля, которую возглавил министр туризма страны Йоэль Развозов, по вопросам восстановления поездок граждан двух стран.

Отмечалось, что Мурашко в ходе встречи поддержал создание рабочей группы по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 между двумя странами.