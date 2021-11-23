Лавров высказался о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Лавров высказался о взаимном признании сертификатов о вакцинации
  • AP

Он заявил, что «движение в пользу того... чтобы, не дожидаясь завершения всех бюрократических... легалистских процедур, поддерживать... взаимное признание не вакцин, а сертификатов о вакцинировании, — это работает».

«Вот Венгрия приняла такое решение, на подходе у нас целый ряд государств», — цитирует РИА Новости министра.

Ранее сообщалось, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко провёл переговоры с делегацией из Израиля, которую возглавил министр туризма страны Йоэль Развозов, по вопросам восстановления поездок граждан двух стран.

Отмечалось, что Мурашко в ходе встречи поддержал создание рабочей группы по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 между двумя странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить