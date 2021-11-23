Премьер Литвы заявила об отсутствии планов по закрытию сообщения с Белоруссией

Литва не рассматривает возможность закрыть сообщение с Белоруссией. Об этом заявила литовский премьер Ингрида Шимоните.

«Пока мы не рассматриваем такое и дискутируем с соседями о всех решениях, которые они принимают, которые мы принимаем, согласуем действия, но об этом речи пока нет», — цитирует Интерфакс Шимоните.

Отвечая на вопрос, согласует ли Варшава такие намерения с Литвой, премьер отметила, что «Польша — вполне суверенное государство, чтобы принимать эти решения самостоятельно».

По словам Шимоните, если такие решения будут приниматься, «обычно принципы добрососедства требовали хотя бы информировать об этом».

Ранее погранкомитет Белоруссии заявил, что Польша прислала письмо о намерении приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска «Кузница».