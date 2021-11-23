В Польше заявили о готовности к переговорам с Россией по ситуации на границе с Белоруссией

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Власти Польши открыты к обсуждению с Россией миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом в эфире «Польского радио» заявил министр иностранных дел страны Збигнев Рау.
В Польше заявили о готовности к переговорам с Россией по ситуации на границе с Белоруссией
  • Reuters

«Польша открыта к переговорам с Россией, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего, должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией», — цитирует РИА Новости Рау.

Он подчеркнул, что польская сторона готова вести переговоры с действующими белорусскими властями только на техническом уровне.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что западные страны «подтягивают» Россию к кризису на границе Белоруссии и Польши.

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