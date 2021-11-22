Захарова: Запад «подтягивает» Россию к кризису на белорусско-польской границе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что западные страны «подтягивают» Россию к кризису на границе Белоруссии и Польши.
Захарова: Запад «подтягивает» Россию к кризису на белорусско-польской границе
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Почему-то в сложившейся ситуации заодно начинают подтягивать и Россию как такой в их понимании тяжеловесный фактор, который можно привести по любому случаю, когда тебе нужен ответ на вопрос: «Кто виноват?» — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она подчеркнула, что Запад «не любит и не может признавать собственные ошибки».

Ранее Захарова назвала ситуацию на польско-белорусской границе «примером информационной войны».

RT ведёт прямую трансляцию из логистического центра «Брузги» на границе Белоруссии с Польшей, где находятся около 2 тыс. мигрантов.

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