Захарова: Запад «подтягивает» Россию к кризису на белорусско-польской границе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что западные страны «подтягивают» Россию к кризису на границе Белоруссии и Польши.

«Почему-то в сложившейся ситуации заодно начинают подтягивать и Россию как такой в их понимании тяжеловесный фактор, который можно привести по любому случаю, когда тебе нужен ответ на вопрос: «Кто виноват?» — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она подчеркнула, что Запад «не любит и не может признавать собственные ошибки».

Ранее Захарова назвала ситуацию на польско-белорусской границе «примером информационной войны».

RT ведёт прямую трансляцию из логистического центра «Брузги» на границе Белоруссии с Польшей, где находятся около 2 тыс. мигрантов.