Захарова назвала ситуацию на польско-белорусской границе «примером информационной войны»
- AP
Об этом информирует РИА Новости.
«То, что мы сейчас видим на упомянутой мной белорусско-польской границе, является образцом, показательным примером информационной войны», — сказала Захарова.
Ранее официальный представитель МИД России прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.
RT ведёт прямую трансляцию из логистического центра «Брузги» на границе Белоруссии с Польшей, в котором находятся около 2 тыс. мигрантов.