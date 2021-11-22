Захарова назвала ситуацию на польско-белорусской границе «примером информационной войны»

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RT
Ситуация на границе Белоруссии и Польши является примером информационной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на экспертно-медийном форуме в МИА «Россия сегодня».
Захарова назвала ситуацию на польско-белорусской границе «примером информационной войны»
  • AP

Об этом информирует РИА Новости.

«То, что мы сейчас видим на упомянутой мной белорусско-польской границе, является образцом, показательным примером информационной войны», — сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.

RT ведёт прямую трансляцию из логистического центра «Брузги» на границе Белоруссии с Польшей, в котором находятся около 2 тыс. мигрантов.

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