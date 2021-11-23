Россия и Шри-Ланка договорились о партнёрстве в борьбе с терроризмом
«Мы договорились об углублении двустороннего сотрудничества в борьбе с экстремизмом, терроризмом и киберугрозами», — написал Раджапакса в своём Twitter-аккаунте.
Сотрудничество также будет включать обмен разведданными и противодействие финансированию терроризма.
В июне глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Шри-Ланки Динешем Гунаварденой торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество, а также гуманитарные связи.