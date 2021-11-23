Россия и Шри-Ланка договорились о партнёрстве в борьбе с терроризмом

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса и секретарь Совбеза России Николай Патрушев в рамках двусторонних переговоров договорились об обмене разведывательной информацией и сотрудничестве в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

«Мы договорились об углублении двустороннего сотрудничества в борьбе с экстремизмом, терроризмом и киберугрозами», — написал Раджапакса в своём Twitter-аккаунте.

Сотрудничество также будет включать обмен разведданными и противодействие финансированию терроризма.

В июне глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Шри-Ланки Динешем Гунаварденой торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество, а также гуманитарные связи.

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