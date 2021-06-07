Лавров обсудил с главой МИД Шри-Ланки борьбу с коронавирусом

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Шри-Ланки Динешем Гунаварденой по вопросам двустороннего взаимодействия.
Лавров обсудил с главой МИД Шри-Ланки борьбу с коронавирусом
  • РИА Новости

Главы внешнеполитических ведомств в рамках диалога обсудили борьбу с пандемией коронавируса, а также вопросы двусторонней повестки. Разговор инициировала ланкийская сторона, сообщается на сайте МИД России.

«Обсуждалось... российско-ланкийское торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество, гуманитарные связи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в дальнейшем стороны будут продолжать координацию действий в ООН и на других международных площадках.

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