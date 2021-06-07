Лавров обсудил с главой МИД Шри-Ланки борьбу с коронавирусом
- РИА Новости
Главы внешнеполитических ведомств в рамках диалога обсудили борьбу с пандемией коронавируса, а также вопросы двусторонней повестки. Разговор инициировала ланкийская сторона, сообщается на сайте МИД России.
«Обсуждалось... российско-ланкийское торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество, гуманитарные связи», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в дальнейшем стороны будут продолжать координацию действий в ООН и на других международных площадках.