Лавров обсудил с главой МИД Шри-Ланки борьбу с коронавирусом

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Шри-Ланки Динешем Гунаварденой по вопросам двустороннего взаимодействия.

Главы внешнеполитических ведомств в рамках диалога обсудили борьбу с пандемией коронавируса, а также вопросы двусторонней повестки. Разговор инициировала ланкийская сторона, сообщается на сайте МИД России.

«Обсуждалось... российско-ланкийское торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество, гуманитарные связи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в дальнейшем стороны будут продолжать координацию действий в ООН и на других международных площадках.