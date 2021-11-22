Госдеп США назвал региональные выборы в Венесуэле несправедливыми

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Соединённые Штаты считают региональные выборы в Венесуэле несправедливыми. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Преследование оппозиции, цензура в СМИ и другие недемократические методы сделали выборы в Венесуэле 21 ноября несвободными и несправедливыми. Мы приветствуем мужественную оппозицию, которая участвовала в выборах, несмотря на несправедливые условия, и призываем режим Мадуро уважать демократические принципы», — говорится в сообщении госсекретаря США в Twitter.

Ранее Национальная избирательная комиссия Венесуэлы завершила подсчёт голосов на региональных выборах.

Как пишет РИА Новости, по результатам голосования альянс партий «Большой патриотический полюс», который возглавляет PSUV, выиграл 18 губернаторских кресел. Ещё два достались «Столу демократического единства» MUD, одно — другой оппозиционной партии.

Член Центризбиркома России Александр Курдюмов, прибывший в страну в составе делегации для работы наблюдателем, заявил, что местные выборы организованы на хорошем уровне.

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