В США надеются на «положительное влияние» Москвы на Минск в свете миграционного кризиса
- Reuters
«Важно признать, что Москва имеет влияние, уникальное влияние на режим Лукашенко, и мы приветствуем использование Москвой этого влияния таким образом, чтобы оно двигало Белоруссию вперёд», — приводит РИА Новости её слова.
как отмечает Фишер, в то же время в США понимают, что Россия готова «воспользоваться кризисом в своих целях».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что западные страны «подтягивают» Россию к кризису на границе Белоруссии и Польши.