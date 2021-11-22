В США надеются на «положительное влияние» Москвы на Минск в свете миграционного кризиса

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США надеются, что Россия окажет «положительное влияние» на Белоруссию в ситуации с миграционным кризисом, сообщила спецпосланник США по Белоруссии Джули Фишер.
В США надеются на «положительное влияние» Москвы на Минск в свете миграционного кризиса
  • Reuters

«Важно признать, что Москва имеет влияние, уникальное влияние на режим Лукашенко, и мы приветствуем использование Москвой этого влияния таким образом, чтобы оно двигало Белоруссию вперёд», — приводит РИА Новости её слова.

как отмечает Фишер, в то же время в США понимают, что Россия готова «воспользоваться кризисом в своих целях».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что западные страны «подтягивают» Россию к кризису на границе Белоруссии и Польши.

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