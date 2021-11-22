Bloomberg: Байден может «распечатать» стратегический резерв нефти 23 ноября

Президент США Джо Байден готовится объявить начало товарных интервенций из стратегического резерва нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

«Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с ещё несколькими странами», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Аналогичные действия могут предпринять Индия, Япония и Южная Корея.

Ранее заместители министров энергетики России и США Павел Сорокин и Дэвид Турк обменялись мнениями по дальнейшим шагам, направленным на стабилизацию ситуации на мировом рынке нефти, и климатической повестке.