Bloomberg: Байден может «распечатать» стратегический резерв нефти 23 ноября

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден готовится объявить начало товарных интервенций из стратегического резерва нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Bloomberg: Байден может «распечатать» стратегический резерв нефти 23 ноября
  • Reuters

«Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с ещё несколькими странами», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Аналогичные действия могут предпринять Индия, Япония и Южная Корея.

Ранее заместители министров энергетики России и США Павел Сорокин и Дэвид Турк обменялись мнениями по дальнейшим шагам, направленным на стабилизацию ситуации на мировом рынке нефти, и климатической повестке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить