Bloomberg: Байден может «распечатать» стратегический резерв нефти 23 ноября
- Reuters
«Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с ещё несколькими странами», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
Аналогичные действия могут предпринять Индия, Япония и Южная Корея.
Ранее заместители министров энергетики России и США Павел Сорокин и Дэвид Турк обменялись мнениями по дальнейшим шагам, направленным на стабилизацию ситуации на мировом рынке нефти, и климатической повестке.