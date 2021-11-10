Представители Минэнерго России и США провели переговоры по рынку нефти и климату
- Reuters
Отмечается, что переговоры прошли на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.
«В ходе встречи было затронуто многостороннее взаимодействие в рамках G20 по дальнейшей стабилизации мирового нефтяного рынка. Кроме того, Павел Сорокин и Дэвид Турк обменялись мнениями по актуальным вопросам климатической повестки», — говорится в заявлении на сайте российского министерства.
Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук провёл переговоры с генеральным секретарём ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.