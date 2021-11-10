Вице-премьер России Оверчук провёл переговоры с генсеком ОПЕК

Короткая ссылка
Вице-премьер России Алексей Оверчук провёл переговоры с генеральным секретарём ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.
Вице-премьер России Оверчук провёл переговоры с генсеком ОПЕК
  • РИА Новости

«Стороны обсудили широкий спектр вопросов в области климатической повестки и энергоперехода. Подчёркнута важная роль сотрудничества России и стран ОПЕК+ в вопросе стабилизации мирового нефтяного рынка на протяжении последних пяти лет, а также большой потенциал для расширения сферы взаимодействия», — говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Уточняется, что стороны также обменялись мнениями о важности поддержания стабильного предложения на рынке энергетических ресурсов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ имеют инструменты для реагирования на значительные изменения на рынке нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить