Вице-премьер России Оверчук провёл переговоры с генсеком ОПЕК

Вице-премьер России Алексей Оверчук провёл переговоры с генеральным секретарём ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

«Стороны обсудили широкий спектр вопросов в области климатической повестки и энергоперехода. Подчёркнута важная роль сотрудничества России и стран ОПЕК+ в вопросе стабилизации мирового нефтяного рынка на протяжении последних пяти лет, а также большой потенциал для расширения сферы взаимодействия», — говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Уточняется, что стороны также обменялись мнениями о важности поддержания стабильного предложения на рынке энергетических ресурсов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ имеют инструменты для реагирования на значительные изменения на рынке нефти.