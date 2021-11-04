Новак: ОПЕК+ имеет инструменты для реагирования на изменения на рынке нефти

Короткая ссылка
Страны ОПЕК+ имеют инструменты для реагирования на значительные изменения на рынке нефти. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак: ОПЕК+ имеет инструменты для реагирования на изменения на рынке нефти
  • © OE KLAMAR
  • AFP

По его словам, участники проводят каждый месяц переговоры, которые позволяют мониторить ситуацию на рынке.

«При этом, безусловно, если мы будем видеть значительное восстановление спроса, несмотря на сезональный фактор, у нас будут все возможности для того, чтобы оперативно отреагировать», — приводит ТАСС заявление Новака во время пресс-конференции по итогам министерской встречи ОПЕК+.

Ранее Новак отметил, что спрос на нефть восстановится к концу следующего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить