Новак: ОПЕК+ имеет инструменты для реагирования на изменения на рынке нефти
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- AFP
По его словам, участники проводят каждый месяц переговоры, которые позволяют мониторить ситуацию на рынке.
«При этом, безусловно, если мы будем видеть значительное восстановление спроса, несмотря на сезональный фактор, у нас будут все возможности для того, чтобы оперативно отреагировать», — приводит ТАСС заявление Новака во время пресс-конференции по итогам министерской встречи ОПЕК+.
Ранее Новак отметил, что спрос на нефть восстановится к концу следующего года.