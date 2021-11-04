Новак: ОПЕК+ имеет инструменты для реагирования на изменения на рынке нефти

Страны ОПЕК+ имеют инструменты для реагирования на значительные изменения на рынке нефти. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, участники проводят каждый месяц переговоры, которые позволяют мониторить ситуацию на рынке.

«При этом, безусловно, если мы будем видеть значительное восстановление спроса, несмотря на сезональный фактор, у нас будут все возможности для того, чтобы оперативно отреагировать», — приводит ТАСС заявление Новака во время пресс-конференции по итогам министерской встречи ОПЕК+.

Ранее Новак отметил, что спрос на нефть восстановится к концу следующего года.