В Минтуризма Израиля заявили о достижении взаимопонимания с Россией

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов после рабочего визита в Россию заявил, что между сторонами достигнуто взаимопонимание по главным вопросам.

«Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, я настроен оптимистично: достигнуто взаимопонимание по главным вопросам. Это был важный и полезный визит», — приводит РИА Новости слова министра.

Он отметил, что открытие границ между Россией и Израилем является важной государственной задачей.

По словам Развозова, визит в Россию был важным и полезным.

Ранее Йоэль Развозов, прибывший с визитом в Москву, заявил, что Израиль намерен признать российские сертификаты переболевших коронавирусной инфекцией.