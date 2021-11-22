В Минтуризма Израиля заявили о достижении взаимопонимания с Россией

Короткая ссылка
Министр туризма Израиля Йоэль Развозов после рабочего визита в Россию заявил, что между сторонами достигнуто взаимопонимание по главным вопросам.
В Минтуризма Израиля заявили о достижении взаимопонимания с Россией
  • Reuters

«Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, я настроен оптимистично: достигнуто взаимопонимание по главным вопросам. Это был важный и полезный визит», — приводит РИА Новости слова министра.

Он отметил, что открытие границ между Россией и Израилем является важной государственной задачей.

По словам Развозова, визит в Россию был важным и полезным.

Ранее Йоэль Развозов, прибывший с визитом в Москву, заявил, что Израиль намерен признать российские сертификаты переболевших коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить