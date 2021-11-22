Власти Нидерландов прокомментировали протесты против антикоронавирусных ограничений

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Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте прокомментировал прошедшие в стране протесты против антикоронавирусных ограничений.
Власти Нидерландов прокомментировали протесты против антикоронавирусных ограничений
  • © Frank Röder / CHROMORANGE
  • globallookpress.com

Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), Рютте заявил, что провоцировавшие насилие участники протестов являются «идиотами».

«Демонстрации являются частью верховенства закона, но что я не приемлю, так это идиотов, которые применяют явное насилие против людей, которые каждый день работают, чтобы сохранить эту страну в безопасности», — сказал он.

По словам и. о. премьер-министра, данные протесты, переросшие в беспорядки, — это «чистое насилие, которое не имеет ничего общего с демонстрациями».

Ранее в Роттердаме, Гааге и других нидерландских городах прошли протестные акции из-за ограничительных мер, введённых в Нидерландах для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

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