Лавров рассказал о попытках ряда стран запретить сотрудничать с Россией

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США и ряд европейских стран пытаются запретить третьим странам торговать и сотрудничать с Москвой и Пекином, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров рассказал о попытках ряда стран запретить сотрудничать с Россией
  • РИА Новости

Министр подчеркнул, что, в отличие от стран Запада, Россия никогда никому из партнёров не даёт советов, с кем нужно дружить, а с кем не стоит общаться.

«Наши американские коллеги и некоторые европейские по всему свету носятся и требуют прекратить торговлю, экономику, инвестиционное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество с Россией и Китаем», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции с ливанским коллегой Абдаллой Бухабибом.

Трансляцию мероприятия вёл RT.

В апреле США ввели санкции против турецкого госучреждения и четырёх чиновников за их связи с российским оборонным сектором.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин в беседе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал Анкару отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщала о попытках НАТО помешать эффективному взаимодействию России и Белоруссии.

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