Лавров рассказал о попытках ряда стран запретить сотрудничать с Россией
- РИА Новости
Министр подчеркнул, что, в отличие от стран Запада, Россия никогда никому из партнёров не даёт советов, с кем нужно дружить, а с кем не стоит общаться.
«Наши американские коллеги и некоторые европейские по всему свету носятся и требуют прекратить торговлю, экономику, инвестиционное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество с Россией и Китаем», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции с ливанским коллегой Абдаллой Бухабибом.
Трансляцию мероприятия вёл RT.
В апреле США ввели санкции против турецкого госучреждения и четырёх чиновников за их связи с российским оборонным сектором.
До этого глава Пентагона Ллойд Остин в беседе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал Анкару отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщала о попытках НАТО помешать эффективному взаимодействию России и Белоруссии.