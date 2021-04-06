США вводят санкции против турецкого госучреждения за сотрудничество с Россией
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный регистр США.
Отмечается, что уведомление будет официально опубликовано и вступит в силу 7 апреля.
Под санкции попадает управление по оборонной индустрии SSB и четыре работающих в нём чиновника.
Для учреждения санкции будут означать запрет на американский экспорт и кредиты более $10 млн для этой организации.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в беседе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400.