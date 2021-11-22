Das Erste: подделка паспортов вакцинации в Германии стала прибыльным бизнесом

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Бизнес по продаже фальшивых паспортов вакцинации в Германии процветает, сообщает немецкий телеканал Das Erste.
Das Erste: подделка паспортов вакцинации в Германии стала прибыльным бизнесом
  • © AP Photo/Martin Meissner

Чаще всего подделкой документов о вакцинации занимаются преступники, которые раньше продавали наркотики или фальшивые деньги, пояснил представитель криминальной полиции Баден-Вюртемберга Оливер Хоффманн.

«Поскольку это, в принципе, очень прибыльно, они быстро переключились именно на эти сертификаты о вакцинации», — пояснил он.

По информации телеканала, в Германии рассматривается внесение в закон поправки, предусматривающей привлечение к ответственности обладателя фальшивого сертификата о вакцинации. 

Подробнее — в материале ИноТВ.

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