Российские военные патрулируют границу между зонами контроля России и США в САР
«На этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими. Это территория, на которой возможны спящие ячейки ИГИЛ*, на этой территории возможны нарушения законодательства Сирийской Арабской Республики», — приводит слова Кудинова РИА Новости.
По его словам, главной задачей работы по патрулированию является демонстрации присутствия российских Вооружённых сил.
Ранее замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов сообщил о пресечении попытки передвижения по трассе М-4 в Сирии без согласованного маршрута и предварительного уведомления военной техники США.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.