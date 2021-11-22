Российские военные патрулируют границу между зонами контроля России и США в САР

Российские военные в Сирии начали патрулировать линии разграничения между территориями, которые контролируют ВС России и международная коалиция во главе с Соединёнными Штатами. Об этом заявил представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Кудинов.

«На этих территориях до сих пор не было патрулирования российскими военнослужащими. Это территория, на которой возможны спящие ячейки ИГИЛ*, на этой территории возможны нарушения законодательства Сирийской Арабской Республики», — приводит слова Кудинова РИА Новости.

По его словам, главной задачей работы по патрулированию является демонстрации присутствия российских Вооружённых сил.

Ранее замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов сообщил о пресечении попытки передвижения по трассе М-4 в Сирии без согласованного маршрута и предварительного уведомления военной техники США.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.