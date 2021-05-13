В ЦПВС заявили о несогласованном выдвижении военной техники США в САР

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Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов сообщил о пресечении попытки передвижения по трассе М-4 в Сирии без согласованного маршрута и предварительного уведомления военной техники США.
В ЦПВС заявили о несогласованном выдвижении военной техники США в САР
  • AFP
  • © Delil SOULEIMAN

«На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений Вооружённых сил США», — цитирует его ТАСС.

По словам представителя ЦПВС, патруль российской военной полиции остановил и повернул в обратном направлении колонну американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP, которая передвигалась по трассе М4 на запад по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления.

Ранее в ЦПВС выразили обеспокоенность увеличением интенсивности воздушных перевозок грузов военного назначения и наземных перемещений колонн боевой техники сил возглавляемой США коалиции в восточных районах Сирии.

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