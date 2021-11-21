Захарова высказалась о действиях НАТО вблизи России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале высказалась о действиях НАТО вблизи границ России.
Захарова высказалась о действиях НАТО вблизи России
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Захарова отметила, что «на днях посольство США в Эстонии объявило о проведении совместных учений сил обороны Эстонии и сил специальных операций армии США».

Представитель МИД рассказала, что «американская дипмиссия сообщила о том, что в ходе манёвров отрабатываются «нетрадиционные методы доставок».

«Даже представлять себе не хочу, о чём это они. В военных играх Пентагона эта страна является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ», — заявила она.

По словам Захаровой, «никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и «сопряжения» вооружённых сил, не несут и нести не могут».

«Сам факт того, что учения прошли через несколько дней после заключения очередного военного соглашения между Таллином и Вашингтоном о взаимном обеспечении войск топливом, только подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряжённость вблизи России», — написала она.

Ранее заместитель секретаря российского Совбеза Александр Гребёнкин в интервью «Российской газете» заявил, что рост активности альянса НАТО усиливает угрозу вооружённых конфликтов на границе России.

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