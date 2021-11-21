В Судане подписали соглашение о возвращении власти гражданскому правительству

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Военные и гражданские силы в Судане подписали соглашение, которое гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству в ранее установленный срок.
В Судане подписали соглашение о возвращении власти гражданскому правительству
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Соглашение гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству», — зачитал текст декларации представитель вооружённых сил Судана.

Отмечается также, что одним из пунктов декларации является освобождение всех политических заключённых в Судане.

Ранее стало известно, что в Судане военные и ранее отстранённый от власти премьер-министр Абдулла Хамдук договорились о политической декларации, которая предусматривает его возвращение на пост.

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