В Судане подписали соглашение о возвращении власти гражданскому правительству
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Соглашение гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству», — зачитал текст декларации представитель вооружённых сил Судана.
Отмечается также, что одним из пунктов декларации является освобождение всех политических заключённых в Судане.
Ранее стало известно, что в Судане военные и ранее отстранённый от власти премьер-министр Абдулла Хамдук договорились о политической декларации, которая предусматривает его возвращение на пост.