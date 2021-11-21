Патрушев отправится 22 ноября с рабочим визитом на Шри-Ланку

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отправится на Шри-Ланку с официальным визитом 22 ноября.
Патрушев отправится 22 ноября с рабочим визитом на Шри-Ланку
  • © РИА Новости / Павел Львов

«22 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Коломбо Патрушев планирует провести консультации по вопросам безопасности.

В июне глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Шри-Ланки Динешем Гунаварденой торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество, а также гуманитарные связи.

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