Патрушев отправится 22 ноября с рабочим визитом на Шри-Ланку
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«22 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Коломбо Патрушев планирует провести консультации по вопросам безопасности.
В июне глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Шри-Ланки Динешем Гунаварденой торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество, а также гуманитарные связи.