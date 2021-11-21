Песков прокомментировал карту тюркского мира, с которой фотографировался Эрдоган

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фотографию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с картой тюркского мира, в который была включена значительная часть российской территории.
Песков прокомментировал карту тюркского мира, с которой фотографировался Эрдоган
  • © Пресс-служба президента России

Как отметил представитель Кремля, турецкие партнёры пестуют идею тюркского единства — и это нормально.

«Я единственное, что могу сожалеть, что на карте всё-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее глава президенту Эрдогану в Турции подарили карту тюркского мира. На ней попали, в частности, некоторые регионы России, в том числе Восточная Сибирь.

На карте некоторые страны отмечены красным цветом, например Турция и страны Центральной Азии.

Ряд регионов России и часть Балкан и Синьцзян-Уйгурский автономный район в Китае окрашены оранжевым и жёлтым цветами.

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