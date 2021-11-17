Эрдогану подарили карту турецкого мира, на которую попали территории других стран

Глава Партии национального движения Турции Девлет Бахчели подарил президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану карту турецкого мира, на которую попали, в частности, некоторые регионы России, в том числе Восточная Сибирь.

В Twitter-аккаунте партии уточняется, что Бахчели долгое время работал над картой.

На карте некоторые страны отмечены красным цветом, например Турция и страны Центральной Азии.

Некоторые регионы России, а также часть Балкан и Синьцзян-Уйгурский автономный район в Китае окрашены оранжевым и жёлтым цветами. Что означают эти цвета, не уточняется.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/OOLtsXsRFj — MHP (@MHP_Bilgi) November 17, 2021

В феврале в эфире турецкого государственного телеканала TRT1 была показана карта с прогнозом расширения сферы влияния Турции, который был подготовлен компанией Stratfor.

В частности, в прогнозе предполагается, что к 2050 году Турция расширит сферу своего влияния на «Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю Азию, а также часть России».