Турецкое ТВ показало карту расширения влияния Анкары на другие страны

Короткая ссылка
В эфире турецкого государственного телеканала TRT1 была показана карта с прогнозом расширения сферы влияния Турции, который был подготовлен компанией Stratfor.
Турецкое ТВ показало карту расширения влияния Анкары на другие страны
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал, в прогнозе компании предполагается, что к 2050 году Турция расширит сферу своего влияния на «Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю Азию, а также часть России».

Например, в зоне интересов Турции указаны республики Северного Кавказа, Крым, Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская и Астраханская области, Калмыкия.

Кроме того, в зоне влияния Турции к 2050 году на карте находятся Ливия и Египет, Саудовская Аравия, Ирак, Сирия, Греция, Кипр, а также Армения, Грузия, Азербайджан, Йемен и ОАЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить