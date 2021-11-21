Власти Польши опасаются роста числа афганских мигрантов на границе

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что кризис в Афганистане затронет миграционную ситуацию на польско-белорусской границе.

«Скорее всего, будет попытка использования кризиса в Афганистане как очередного этапа миграционного кризиса. К сожалению, это будет, похоже, следующее направление прибытия мигрантов», — приводит РИА Новости слова Моравецкого после встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Он подчеркнул, что власти Польши осведомлены о дипломатических контактах России и Белоруссии с Узбекистаном и Афганистаном.

Ранее сообщалось, что Моравецкий не исключил закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса, а также введения серьёзных экономических санкций против Минска.

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