Эстония поблагодарила Польшу «за защиту внешних границ НАТО и ЕС»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила благодарность Польше за защиту внешних границ НАТО и ЕС, подразумевая миграционный кризис на границе с Белоруссией.

«Я поблагодарила Польшу за защиту внешних границ НАТО и ЕС. Польша очень хорошо с этим справилась», — цитирует её ТАСС.

Каллас выразила уверенность в том, что кризис на границе будет продолжаться, так как «Лукашенко не достиг своих целей».

«В этой напряжённой ситуации особенно важен быстрый и эффективный обмен информацией, союзники постоянно проводят консультации на различных уровнях», — подчеркнула она.

Эстонский премьер призвала к скорейшему введению новых санкций ЕС в отношении Белоруссии.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии.

По словам белорусского премьера Романа Головченко, интеграция страны в ЕАЭС позволяет практически свести к нулю эффект от ограничительных мер Запада.