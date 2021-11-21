Полиция Израиля сообщила о стрельбе в Старом городе Иерусалима

Полиция Израиля обезвредила неизвестного, который открыл стрельбу в Старом городе Иерусалима.

«В Старом городе Иерусалима произошёл инцидент со стрельбой. Террорист нейтрализован, на месте происшествия есть раненые, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь», — приводит РИА Новости сообщение правоохранительных органов.

По информации службы скорой помощи Маген Давид Адом, утром были получены сообщения о двух пострадавших в результате стрельбы. Один из них находится в критическом состоянии.

Как пишет ТАСС со ссылкой на радио «Кан», один израильтянин был убит, ещё трое получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно о трёх пострадавших в результате инцидента в аэропорту американской Атланты — один из пассажиров выстрелил из пистолета.