Полиция Израиля сообщила о стрельбе в Старом городе Иерусалима

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Полиция Израиля обезвредила неизвестного, который открыл стрельбу в Старом городе Иерусалима.
Полиция Израиля сообщила о стрельбе в Старом городе Иерусалима
  • Reuters

«В Старом городе Иерусалима произошёл инцидент со стрельбой. Террорист нейтрализован, на месте происшествия есть раненые, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь», — приводит РИА Новости сообщение правоохранительных органов.

По информации службы скорой помощи Маген Давид Адом, утром были получены сообщения о двух пострадавших в результате стрельбы. Один из них находится в критическом состоянии.

Как пишет ТАСС со ссылкой на радио «Кан», один израильтянин был убит, ещё трое получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно о трёх пострадавших в результате инцидента в аэропорту американской Атланты — один из пассажиров выстрелил из пистолета.

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