Три человека пострадали при инциденте в аэропорту США
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления транспортной безопасности (TSA) при Министерстве внутренней безопасности США.
Отмечается, что пистолет у одного из пассажиров обнаружили при сканировании багажа.
Владелец оружия схватил свой пистолет, который произвёл выстрел, после чего пассажир скрылся.
Пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает.
Подробностей о причинённом им вреде не сообщается.
Ранее в результате стрельбы возле одной из школ в городе Орора в американском штате Колорадо пострадали пятеро подростков.