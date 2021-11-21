Три человека пострадали при инциденте в аэропорту США

По крайней мере три человека пострадали в результате инцидента в аэропорту американской Атланты, когда один из пассажиров выстрелил из пистолета.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления транспортной безопасности (TSA) при Министерстве внутренней безопасности США.

Отмечается, что пистолет у одного из пассажиров обнаружили при сканировании багажа.

Владелец оружия схватил свой пистолет, который произвёл выстрел, после чего пассажир скрылся.

Пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает.

Подробностей о причинённом им вреде не сообщается.

Ранее в результате стрельбы возле одной из школ в городе Орора в американском штате Колорадо пострадали пятеро подростков.