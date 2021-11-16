Пять человек пострадали в результате стрельбы возле школы в штате Колорадо

В результате стрельбы возле одной из школ в городе Орора в американском штате Колорадо пострадали пятеро подростков. Об этом сообщили в местной полиции.

«Несколько человек получили огнестрельные ранения, их точный возраст и состояние неизвестны», — говорится в сообщении в Twitter.

По информации полиции, в общей сложности на текущий момент после стрельбы в больницы доставлены пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Как отмечается, школа, рядом с которой вёлся огонь, сейчас находится под охраной полиции.

Ранее в американском штате Южная Дакота в результате стрельбы погибли два человека, ещё трое получили ранения.