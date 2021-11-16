Пять человек пострадали в результате стрельбы возле школы в штате Колорадо
«Несколько человек получили огнестрельные ранения, их точный возраст и состояние неизвестны», — говорится в сообщении в Twitter.
По информации полиции, в общей сложности на текущий момент после стрельбы в больницы доставлены пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
Как отмечается, школа, рядом с которой вёлся огонь, сейчас находится под охраной полиции.
Ранее в американском штате Южная Дакота в результате стрельбы погибли два человека, ещё трое получили ранения.