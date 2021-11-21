В Японии выразили обеспокоенность воздушным патрулированием России и КНР
Как сообщает ТАСС, патрулирование ведётся над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.
«По дипломатическим каналам мы передали Китаю и России нашу обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности», — заявил Хаяси.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал российского лидера Владимира Путина об успешном выполнении задач во время совместного воздушного патрулирования самолётами дальней авиации российских ВКС и военной авиации КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.
Продолжительность полёта составила более десяти часов.