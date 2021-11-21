Более 600 французских чиновников готовы поддержать Макрона на выборах
«Мы хотим выразить нашу поддержку в переизбрании Эммануэля Макрона в случае, если он выдвинет свою кандидатуру», — говорится в обращении должностных лиц Франции и ее заморских территорий, опубликованном в газете Journal de Dimanche.
Отмечается, что данная поддержка не преследует никаких партийных интересов.
Авторы обращения заявили о желании продолжить доверительные отношения с государством.
Ранее Эммануэль Макрон отметил, что Франции предстоит стать председателем Совета Евросоюза в обстановке, когда в мире наблюдается столкновение крупных государств.