Более 600 французских чиновников готовы поддержать Макрона на выборах

По меньшей мере 611 французских должностных лиц заявили, что поддерживают переизбрание на второй срок президента Франции Эммануэля Макрона, в случае если он выдвинет свою кандидатуру.

«Мы хотим выразить нашу поддержку в переизбрании Эммануэля Макрона в случае, если он выдвинет свою кандидатуру», — говорится в обращении должностных лиц Франции и ее заморских территорий, опубликованном в газете Journal de Dimanche.

Отмечается, что данная поддержка не преследует никаких партийных интересов.

Авторы обращения заявили о желании продолжить доверительные отношения с государством.

Ранее Эммануэль Макрон отметил, что Франции предстоит стать председателем Совета Евросоюза в обстановке, когда в мире наблюдается столкновение крупных государств.