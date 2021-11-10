Макрон заявил о важности единства Евросоюза на фоне столкновений крупных держав
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«Мы видим столкновение держав: США, Китая, России. Видим дестабилизацию некоторых частей света», — приводит Интерфакс слова Макрона.
Он заметил, что «на наших глазах разворачивается столкновение континентальных держав».
По мнению Макрона, только единство Европы поможет в такой обстановке уверенно отстаивать свои интересы.
Ранее посол России в Париже Алексей Мешков выразил надежду, что отношения России и ЕС улучшатся во время председательства Франции в Совете Евросоюза.