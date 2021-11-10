Макрон заявил о важности единства Евросоюза на фоне столкновений крупных держав

Французский президент страны Эммануэль Макрон отметил, что Франции предстоит стать председателем Совета Евросоюза в обстановке, когда в мире наблюдается столкновение между крупными государствами.

«Мы видим столкновение держав: США, Китая, России. Видим дестабилизацию некоторых частей света», — приводит Интерфакс слова Макрона.

Он заметил, что «на наших глазах разворачивается столкновение континентальных держав».

По мнению Макрона, только единство Европы поможет в такой обстановке уверенно отстаивать свои интересы.

Ранее посол России в Париже Алексей Мешков выразил надежду, что отношения России и ЕС улучшатся во время председательства Франции в Совете Евросоюза.