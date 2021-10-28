Посол выразил надежду на улучшение отношений России и ЕС

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Посол России в Париже Алексей Мешков выразил надежду, что отношения Москвы с Брюсселем улучшатся во время председательства Франции в Совете ЕС.
Посол выразил надежду на улучшение отношений России и ЕС
  • © Посольство Российской Федерации во Франции

Об этом он заявил в ходе выступления в Люксембургском дворце на встрече с французской общественной ассоциацией Passage.

«В будущем году наступает важный для Франции этап — к ней переходит председательство в Совете ЕС. Хочется надеяться, что в ходе французского председательства вернётся благоразумие и ответственный подход к нашему общему континенту», — приводит ТАСС слова Мешкова.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова к возобновлению отношений с Евросоюзом на принципах равноправия.

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