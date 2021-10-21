Лавров: ЕС не готов на равноправной основе возобновить диалог с Россией

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Россия будет готова к возобновлению отношений с Евросоюзом на принципах равноправия, заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, к сожалению, партнёры из ЕС к такому «не готовы».
Лавров: ЕС не готов на равноправной основе возобновить диалог с Россией
  • AP

С таким заявлением он выступил во время подведения итогов переговоров с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.

«Мы говорили (кратко, правда, но тем не менее) об отношениях между Россией и Евросоюзом, которые давно находятся в глубоком кризисе. Это не выбор России, как вы знаете. Мы будем готовы к возобновлению диалога с Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учёта интересов», — сказал министр.

К такой работе, «к сожалению, коллеги из ЕС не готовы», подытожил Лавров.

Как отмечал глава МИД, деградация отношений Москвы и Брюсселя приобретает хронический характер.

В сентябре Сергей Лавров встретился с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителем председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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