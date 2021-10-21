Лавров: ЕС не готов на равноправной основе возобновить диалог с Россией
- AP
С таким заявлением он выступил во время подведения итогов переговоров с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.
«Мы говорили (кратко, правда, но тем не менее) об отношениях между Россией и Евросоюзом, которые давно находятся в глубоком кризисе. Это не выбор России, как вы знаете. Мы будем готовы к возобновлению диалога с Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учёта интересов», — сказал министр.
К такой работе, «к сожалению, коллеги из ЕС не готовы», подытожил Лавров.
Как отмечал глава МИД, деградация отношений Москвы и Брюсселя приобретает хронический характер.
В сентябре Сергей Лавров встретился с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителем председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.