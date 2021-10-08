Лавров заявил о хронической деградации отношений России и ЕС

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деградация отношений Москвы и Брюсселя приобретает хронический характер.
Лавров заявил о хронической деградации отношений России и ЕС
  • AP

«Деградация приобретает хронический характер. И последние семь лет, если брать в целом отношения между Россией и ЕС, оказались семилеткой упущенных возможностей», — сообщил он на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Лавров отметил, что единственным положительным моментом в отношениях стала инициатива канцлера Германии Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона провести саммит Россия — ЕС.

Проведению такой встречи, по словам российского министра, помешала абсурдность логики некоторых стран Евросоюза, которые посчитали такой саммит «чуть ли не подарком для Российской Федерации».

Ранее Лавров встретился с высокопоставленным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителем председателя Европейской комиссии Жозепом Боррелем на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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