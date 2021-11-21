Россия и Израиль создадут рабочую группу по противостоянию COVID-19

Роспотребнадзор и Минздрав Израиля создадут рабочую группу для противодействия коронавирусу, сообщает ведомство.

«Учитывая большой объём накопленных данных в России и Израиле по противодействию COVID-19, достигнута договорённость о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава ведомства Анна Попова провела переговоры с израильской делегацией о взаимодействии по борьбе с инфекционными болезнями, включая коронавирус.

Стороны обменялись данными по эпидемиологической ситуации в странах.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко провёл переговоры с делегацией из Израиля, которую возглавил министр туризма страны Йоэль Развозов, по вопросам восстановления поездок граждан двух стран.