Россия и Израиль создадут рабочую группу по противостоянию COVID-19
«Учитывая большой объём накопленных данных в России и Израиле по противодействию COVID-19, достигнута договорённость о создании специальной рабочей группы по вопросам эпидемиологии новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что глава ведомства Анна Попова провела переговоры с израильской делегацией о взаимодействии по борьбе с инфекционными болезнями, включая коронавирус.
Стороны обменялись данными по эпидемиологической ситуации в странах.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко провёл переговоры с делегацией из Израиля, которую возглавил министр туризма страны Йоэль Развозов, по вопросам восстановления поездок граждан двух стран.