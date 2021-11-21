NYT: Сын Байдена помог компании КНР приобрести кобальтовый рудник

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Инвестиционная фирма, связанная с сыном президента США Джо Байдена Хантером Байденом помогла китайской компании приобрести один из богатейших в мире кобальтовых рудников в ДР Конго.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что речь идёт о компании BHR, чьё официальное название — Bohai Harvest RST (Shanghai) Equity Investment Fund Management Company.

Хантер Байден и ещё двое граждан США контролировали 30% BHR.

В результате сделки, о которой рассказывает газета, компания China Molybdenum получила 80% доли в Tenke Fungurume Mining, одном из крупнейших производителей кобальта в ДР Конго.

По данным издания, этой сделке способствовала BHR.

10 декабря прокуратура американского штата Делавэр начала расследование в отношении Хантера Байдена относительно его налоговых отчислений.

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