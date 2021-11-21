NYT: Сын Байдена помог компании КНР приобрести кобальтовый рудник
Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что речь идёт о компании BHR, чьё официальное название — Bohai Harvest RST (Shanghai) Equity Investment Fund Management Company.
Хантер Байден и ещё двое граждан США контролировали 30% BHR.
В результате сделки, о которой рассказывает газета, компания China Molybdenum получила 80% доли в Tenke Fungurume Mining, одном из крупнейших производителей кобальта в ДР Конго.
По данным издания, этой сделке способствовала BHR.
10 декабря прокуратура американского штата Делавэр начала расследование в отношении Хантера Байдена относительно его налоговых отчислений.