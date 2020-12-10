В США начали расследование по факту налоговых отчислений сына Байдена

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Прокуратура американского штата Делавэр начала расследование в отношении сына объявившего о своей победе на выборах президента США Джо Байдена Хантера относительно его налоговых отчислений.
В США начали расследование по факту налоговых отчислений сына Байдена
  • © REUTERS/Jonathan Ernst

«Вчера я впервые узнал, что офис федерального прокурора США по штату Делавэр вчера же сообщил моему адвокату, что они изучают мои налоговые дела», — приводит заявление Хантера Байдена CNBC.

Он подчеркнул, что серьёзно относится к данной ситуации, однако уверен, что расследование покажет его невиновность.

«Я очень серьёзно подхожу к этому делу, но я уверен, что профессиональное и объективное рассмотрение этих вопросов покажет: я должным образом и законно вёл свои дела, в том числе и с помощью профессиональных советников по налогам», — отметил сын Байдена.

В штабе Байдена сообщили, что кандидат в президенты США от демократов поддерживает своего сына.

«Байден глубоко гордится своим сыном, который боролся со сложными вызовами, в том числе с наглыми личными нападками в последние месяцы, и стал от этого лишь сильнее», — заявили там.

В октябре сенатор-республиканец Рон Джонсон призвал ФБР предоставить конгрессу США данные о расследовании вокруг украинских связей семьи Байден.

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