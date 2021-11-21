Блинкен назвал условие возобновления помощи Мали

США возобновят предоставление помощи для Мали, когда в стране сформируется демократически избранное правительство, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы надеемся поступить правильно, чтобы возобновить оказание помощи, как только демократически избранное правительство Мали вступит в должность», — приводит ТАСС слова Блинкена после встречи с главой сенегальского МИД Айсатой Таль Саль.

По его словам, Мали должна вернуться на путь переходного периода, как это определено ЭКОВАС.

Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп прокомментировал заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, который сказал, что Европейский союз намерен ввести санкции против африканской страны.