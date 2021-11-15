В Мали прокомментировали готовящиеся против страны санкции со стороны ЕС

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Глава МИД Мали Абдулай Диоп прокомментировал заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, который сказал, что Европейский союз намерен ввести санкции против африканской страны.
В Мали прокомментировали готовящиеся против страны санкции со стороны ЕС
  • AP

«Мы призываем Европейский союз и других действительно проанализировать и изучить этот вопрос с большой осторожностью, большим прагматизмом, а не ослаблять страну, которая уже почти стоит на коленях», — сказал Диоп РИА Новости.

По словам министра, с точки зрения Мали санкции не являются решением.

«Мы действительно хотим, чтобы у нас был диалог», — отметил он.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Европейский союз намерен ввести санкции против Мали, а также ЧВК «Вагнер».

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