В Мали прокомментировали готовящиеся против страны санкции со стороны ЕС
- AP
«Мы призываем Европейский союз и других действительно проанализировать и изучить этот вопрос с большой осторожностью, большим прагматизмом, а не ослаблять страну, которая уже почти стоит на коленях», — сказал Диоп РИА Новости.
По словам министра, с точки зрения Мали санкции не являются решением.
«Мы действительно хотим, чтобы у нас был диалог», — отметил он.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Европейский союз намерен ввести санкции против Мали, а также ЧВК «Вагнер».