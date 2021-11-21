Трамп прокомментировал вызов в конгресс своего экс-советника

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал вызов в конгресс своего экс-советника Питера Наварро «охотой на ведьм».

Отмечается, что Наварро планируется опросить в рамках расследования ошибок администрации Трампа в борьбе с пандемией.

«Коммунисты-демократы участвуют в очередной охоте на ведьм, на сей раз направленной против беспрецедентной и невероятной реакции моей администрации на коронавирус», — цитирует РИА Новости заявление Трампа, распространённое его пресс-службой.

По слова бывшего американского лидера, в нынешнем году от коронавируса умерло больше граждан США, чем за весь 2020 год.

Ранее стало известно, что экс-советник Дональда Трампа Стивен Бэннон арестован после отказа давать показания следствию по делу о штурме здания Капитолия в Вашингтоне.

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