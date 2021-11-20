РИА Новости: неизвестные убили пятерых талибов в афганском Джелалабаде
- Reuters
«Около трёх часов дня (16:30 мск) двое вооружённых людей совершили нападение на автомобиль Corolla, принадлежащий талибам, убили пятерых талибов. Нападавшие скрылись», — сказали агентству.
Как уточняется, атака произошла около Национального управления безопасности Афганистана (NDS) в Джелалабаде.
Как ранее заявила глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс, находящиеся у власти в Афганистане члены «Талибана» не могут успешно противостоять распространению «Исламского государства»** на территории страны.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.