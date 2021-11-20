РИА Новости: неизвестные убили пятерых талибов в афганском Джелалабаде

Короткая ссылка
Неизвестные вооружённые напали на членов «Талибана»* в Джелалабаде на востоке Афганистана, убиты пять человек, сообщил РИА Новости источник.
РИА Новости: неизвестные убили пятерых талибов в афганском Джелалабаде
  • Reuters

«Около трёх часов дня (16:30 мск) двое вооружённых людей совершили нападение на автомобиль Corolla, принадлежащий талибам, убили пятерых талибов. Нападавшие скрылись», — сказали агентству.

Как уточняется, атака произошла около Национального управления безопасности Афганистана (NDS) в Джелалабаде.

Как ранее заявила глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс, находящиеся у власти в Афганистане члены «Талибана» не могут успешно противостоять распространению «Исламского государства»** на территории страны.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить