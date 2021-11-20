Экс-главком ВС США в Европе усомнился в необходимости создания американских баз на Украине

Бывший командующий Вооружёнными силами США в Европе Бен Ходжес усомнился в необходимости открывать на Украине американскую военную базу. По его словам, это может быть расценено как «ненужная провокация», тем более что у Соединённых Штатов нет стратегии по Черноморскому региону.

Такое мнение он выразил в интервью «НВ».

«Не имея её (стратегии. — RT) по региону, по Украине, как мы можем противостоять России? Это означает активную работу с Румынией, Грузией, подтверждение наших конструктивных отношений с Турцией. Имея стратегию, только потом можно развивать отдельные политики, а затем уже можно рассматривать смысл открытия американских баз на Украине. Потому что сейчас их открывать, чтобы что? Какая цель?» — сказал Ходжес.

По его словам, для американских «реальных союзников» могут наступить «тяжёлые времена, если такие базы на Украине появятся, но при этом не будут частью какой-либо понятной стратегии».

«Всё это может быть расценено как ненужная провокация», — добавил бывший командующий.

Он также призвал осознать, какой у США и Украины есть план.

«И конечно, США и Украина должны понять, что наши отношения достаточно крепкие, чтобы развивать такие инициативы», — заключил бывший военный.

Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с военным освоением Украины со стороны НАТО.

Он напомнил, что, в соответствии с Конституцией Украины, на территории государства не может быть иностранных военных баз, а нынешняя ситуация создаёт для России проблемы в сфере безопасности.