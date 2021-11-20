В ООН анонсировали доставку гумпомощи на границу Польши и Белоруссии

Международная организация по миграции ООН (МОМ) направит гуманитарную помощь в центр «Брузги» на белорусско-польской границе на следующей неделе.

«Мы убедились, что в центре многого не хватает — в частности, жалуются на недостаток еды, нехватку каких-то лекарств. На следующей неделе мы доставим в центр гуманитарную помощь», — приводит РИА Новости слова главы представительства МОМ в Белоруссии Махым Оразмухаммедова.

Она отметила, что объём помощи пока не определён, идёт формирование груза.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об оказании гуманитарной помощи Афганистану и о вывозе из этой страны граждан России, Армении, Белоруссии и Украины.