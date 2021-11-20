WSJ: странам Запада пора отказаться от «самолюбивых убеждений» о «слабой России»

Странам Запада пора отказаться от «самолюбивых убеждений», что Россия является слабым государством, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street Journal. Юджин Румер и Эндрю С. Вайс, авторы статьи, посвящённой Российской Федерации, выразили мнение, что за время президентства Владимира Путина стране удалось сделать всё, чтобы укрепить свои позиции в важных областях.

По мнению журналистов, российский лидер модернизировал армию России и улучшил международную торговлю топливом, а также окружил государство «кольцом дружественных государств».

Кроме того, президент «дал понять зарубежным партнёрам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на восток», приводит текст материала РИА Новости.

«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене», — считают авторы статьи.

Газета также отмечает, что нынешний глава государства «овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях».

Кроме того, аналитики выразили мнение, что с ростом активности НАТО Москва стала воспринимать Украину как «нечто вроде авианосца НАТО, припаркованного на границе с Россией».

Вместе с тем Румер и Вайс напомнили слова Путина, сказанные в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам журналистов, западные лидеры не восприняли всерьёз требования, высказанные Путиным.

В феврале 2007 года президент России Владимир Путин выступил на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. В ходе своей речи он высказался об однополярности мировой политики, а также о месте и роли России в современном мире.